Sky: la Fiorentina è tra le squadre più interessate a Julian Alvarez

I viola fanno sul serio per il giovane centravanti argentino

Nella raffica di calciomercato di SkySport si è avuto modo di parlare anche delle ultime mosse in casa Fiorentina. I viola, dopo aver messo a segno due colpi importantissimi, sono alla ricerca di un altro attaccante in ottica futura per sostituire il partente Vlahovic. E, secondo l'emittente, il nome principale è quello di Julian Alvarez, talento del River Plate. Il giovane centravanti argentino fa gola alle big di mezza Europa, ma stando a quanto riporta Sky la Fiorentina è tra le squadre più interessate.