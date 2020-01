Come rivela Sky Sport, Sofyan Amrabat (SCHEDA) ha rifiutato per la seconda volta le avances del Napoli, ribadendo che preferisce trasferirsi alla Fiorentina a giugno. La situazione dei viola è opposta a quella degli azzurri, nel senso che il Verona non scende sotto ai 20 milioni offerti da De Laurentiis: c’è il sì del giocatore, ma non quello del club. In settimana sono attesi aggiornamenti.