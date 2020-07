Siviglia, continua la corte a Pulgar. La Fiorentina annusa una plusvalenza

Gli occhi del Siviglia su Erick Pulgar. Come riporta Tuttomercatoweb.com, già la scorsa estate il ds degli andalusi Monchi – che lo considera perfetto per il suo 4-3-3, si era approcciata al centrocampista cileno, venendo anticipato dalla Fiorentina che aveva versato al Bologna la clausla da 11 milioni di euro. L’annata non è stata delle più sfavillanti, e proprio per questo il n° 78 non è considerato incedibile, soprattutto dopo l’arrivo di Amrabat e Duncan. Con un’offerta da 15 milioni e relativa plusvalenza la società viola non ci avrebbe grosse problematiche nel privarsene.