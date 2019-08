Simeone tra Cagliari e Samp. I dubbi del giocatore e una certezza: sarà addio

Sampdoria o Cagliari. Sono ore intense per Giovanni Simeone – si legge su gianlucadimarzio.com – che saluterà la Fiorentina dopo due stagioni. Il Cholito in questo momento si trova all’interno dell’hotel in cui alloggiano anche Barone e Commisso.

L’attaccante argentino, raggiunto anche dalla compagna, si trova nel bel mezzo di un intrigo di mercato. Da una parte la Sampdoria, che in questi minuti sta spingendo forte per riportare il giocatore a Genova. Dall’altra il Cagliari, che ha rilanciato la propria offerta dal momento che Pavoletti, dopo essersi sottoposto ai consueti test clinici, potrebbe saltare qualche partita.

Mentre il suo agente Pablo Cosentino tratta con Pradè, Simeone aspetta. Da una parte una scelta di cuore, perché Genova è una città che conosce e in cui è stato bene. Dall’altra una maggiormente legata all’aspetto tecnico, perché alla Samp sarebbe più complicato trovare spazio per via della concorrenza (Quagliarella). Quel che è certo è che il suo futuro sarà lontano da Firenze, con un po’ di delusione per l’ultima stagione piuttosto negativa. LE OFFERTE DI CAGLIARI E SAMPDORIA