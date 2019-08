L’offerta del Verona non l’ha convinto, il Cagliari ha fatto un sondaggio ma, al momento, ha altre priorità per il reparto offensivo. È anche circolata la voce di uno scambio tra Sampdoria e Fiorentina, con Gabbiadini in riva all’Arno e il Cholito in Liguria, ma i doriani non hanno alcuna intenzione di liberare l’ex Napoli, che piace al tecnico Di Francesco. Lo riporta Calciomercato.com.