Simeone, la Dinamo Mosca alza l’offerta per il giocatore. La Fiorentina spera nel sì

La Dinamo Mosca torna prepotentemente su Giovanni Simeone, migliorando l’offerta che il giocatore in un primo momento aveva rimandato al mittente. Dopo il primo rifiuto (non l’unico di questa estate per il Cholito) la Fiorentina vuole cercare di convincere il giocatore ad accettare l’offerta dei russi, che frutterebbe alle casse del club viola un’entrata importante. Lo riferisce il portale Sportliga.com.