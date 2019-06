Simeone e la Fiorentina, il grande dubbio: Pradè e Montella valutano e studiano le alternative

L’ultima non è stata una bella annata per Giovanni Simeone. L’attaccante argentino potrebbe essere arrivato alla fine della sua esperienza alla Fiorentina ma Pradè deve stare attento a non fare una minusvalenza. Corvino pagò l’argentino ben 18 milioni. I viola stanno studiando le alternative per sostituire il giocatore che al momento in Italia è seguito solo dal Sassuolo. Piace Inglese, soprattutto a Montella. E occhio anche a Pavoletti del Cagliari, che potrebbe fare da chioccia. Lo scrive Il Corriere dello Sport.