Simeone al passo di addio: è sfida fra Cagliari e Sampdoria per lui

Giovanni Simeone lascerà la Fiorentina, è conteso da Cagliari e Sampdoria. I rossoblù lo vorrebbero per compensare il mancato arrivo di Defrel. Il Cholito però non sembra convinto della destinazione. In ballo c’è anche la Sampdoria: al Genoa è da poco andato Saponara, se l’affare dovesse concretizzarsi nel prossimo derby della Lanterna ci sarebbero entrambi con un passato nella squadra avversaria. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

