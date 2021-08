Si cerca anche un esterno: Berardi il sogno, Orsolini nel mirino

Non solo la prima punta, il casting è aperto anche sugli esterni. Il sogno è Berardi, ma si monitora anche Orsolini

Non solo una prima punta. In casa Fiorentina si guarda con interesse anche a un esterno d'attacco, fondamentale per fornire a Italiano la giusta alternativa in fascia. Dopo l'acquisto col botto di Nico Gonzalez sembra essersi tutto cristallizzato, ma ora potrebbe esserci un'accelerata anche sulle corsie offensive. Con la possibile partenza di Callejon e considerando che Saponara è un "inventato" da esterno nel 4-3-3, la dirigenza vorrebbe regalare a Italiano un profilo di qualità. Secondo il Corriere Dello Sport può riprendere quota il nome di Riccardo Orsolini, ottimale in quel ruolo, ma anche quello di Domenico Berardi. Il primo è un nome seguito, il secondo un vecchio sogno: in accoppiata con la punta centrale (Scamacca?) potrebbe diventare un traguardo fattibile. Accanto a loro anche il giovane Gonzalo Plata, classe 2000 dello Sporting, che la Fiorentina segue da vicino.