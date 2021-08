VN – Sfuma Messias in Viola? Si va verso l’intesa col Milan. I dettagli

Il brasiliano verso Milano?

Per Junior Messias la Fiorentina rischia di rimanere con il cerino in mano. In serata era arrivata la notizia di un contatto con i rossoneri per il brasiliano. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il calciatore rossoblù vuole fortemente il Diavolo e sembra tutto apparecchiato perché le parti trovino un'intesa. Il Crotone ha abbassato le pretese per quel che riguarda il prezzo scendendo a 7 milioni dai 10 di partenza. [CLICCA PER LEGGERE TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA "SERIE A" A POCHE ORE DALLA CHIUSURA]