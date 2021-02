Il centrocampista croato Marko Hanuljak, classe 2000, saluta il settore giovanile viola e torna in patria: secondo il portale sportske.hr, infatti, il giovane mediano è in procinto di passare in prestito per diciotto mesi all’Osije. Vedremo poi se lo farà nella prima squadra o in quella B del club croato. Hanuljak era arrivato a Firenze nel 2018, prelevato dai belgi del Mouscron.