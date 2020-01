Sepe K.O., il Parma si fionda su Radu. Ma spunta un ex viola…

Luigi Sepe ha riportato un brutto infortunio, e adesso il parma deve correre ai ripari: molto vicino l’arrivo di Ionut Radu, portiere del Genoa in prestito dall’Inter spinto fuori dal ritorno Perin, ma è in fase di valutazione anche il nome di Emiliano Viviano, ex viola nonché tifoso della Fiorentina, attualmente svincolato ed economicamente più vantaggioso rispetto al romeno. Lo annuncia TMW.