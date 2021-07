Sensi, l’Inter lo valuta più di 10 milioni. La mossa della Fiorentina…

Fiorentina al lavoro per acquistare un regista

La Fiorentina cercherà un regista in estate. Attenzione allora alla pista che porta a Stefano Sensi dell'Inter. Come scrive La Nazione, la presa di posizione del tecnico nerazzurro, Inzaghi, potrebbe essere un messaggio di mercato a chi (come appunto la Fiorentina) ha manifestato forte interesse nei confronti del centrocampista ma non si è fatto avanti in modo concreto. Sensi, insomma, è sì tenuto in seria considerzione da Inzaghi, ma l’Inter sa bene che davanti alla proposta economica giusta, il giocatore può finire al centro di una trattativa. La valutazione attuale di Sensi è vicina ai 15 milioni di euro. La prima mossa della Fiorentina era stata di un prestito oneroso per la stagione che sta iniziando con riscatto obbligatorio nel giugno del 2022.