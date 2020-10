Se sarà addio con Chiesa, la Fiorentina ha già il sostituto. Ecco i nomi

Su Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina vengono analizzati i profili validi con cui la Fiorentina potrebbe sostituire o sopperire al eventuale addio di Federico Chiesa in direzione Juventus. Si parla di ‘usato sicuro’ con il riferimento a José Maria Callejon svincolato dal Napoli e in attesa di trovare una squadra. Lo spagnolo, di fronte all’interesse della Fiorentina avrebbe bloccato tutte le trattative in corso con i club spagnoli. Callejon sarebbe felice di vestire la maglia viola e Iachini avrebbe un esterno di fascia vero, con esperienza (trentatre anni non sono pochi), tecnica, assist e gol. E’ il ‘rimpiazzo’ ideale al giusto prezzo e che garantisce al tecnico viola di non snaturare il proprio assetto tattico.

L’altro nome spendibile secondo il quotidiano come eventuale sostituto di Chiesa è quello di Gerard Deulofeu . L’ex Milan e Barcellona oggi in forza al Watford sarebbe disposto a tornare in Serie A. Se non dovesse realizzarsi l’operazione con Callejon, allora sarebbe lui il sostituto numero uno di Chiesa.