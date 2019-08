Scambio Biraghi-Dalbert in dirittura d’arrivo, la formula…

Secondo quanto riportato da Sky Sport i due giocatori, al centro di numerose voci di mercato, sono in procinto di cambiare maglia. Come vi avevamo raccontato, il brasiliano si è definitivamente convinto accettando la destinazione. La formula dell’operazione si avvia verso uno scambio di prestiti secchi tra Inter e Fiorentina, con Biraghi in maglia nerazzurra e Dalbert a rinforzare la corsia mancina gigliata.