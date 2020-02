Scamacca, tra passato e futuro: vuole la Serie A, rifiutata l’offerta del Benfica

C’è la fila per Gianluca Scamacca (LA SCHEDA). Il centravanti di proprietà del Sassuolo, è stato girato in prestito all’Ascoli e si sta ben comportando. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il futuro del giocatore è ancora tutto da decifrare. Una cosa però appare certa: Scamacca l’anno prossimo, Sassuolo o non Sassuolo, giocherà in Serie A. Come riferisce la rosea, a gennaio c’era stato un tentativo concreto per lui da parte del Benfica, che aveva messo sul piatto ben 10 milioni di euro: una cifra ritenuta bassa dal club neroverde, che valuta il proprio gioiello almeno 20 milioni di euro. Nella prossima stagione, il classe 1999 giocherà in Serie A: su di lui ci sono Torino, Milan, Roma, Napoli, Fiorentina, Bologna e Lecce, ma non è da escludere che alla fine la punta possa restare a Sassuolo.