Scamacca fa sognare Ascoli. Ma la Fiorentina vuole portarlo in Serie A: il punto

Il Corriere dello Sport si sofferma su Gianluca Scamacca (LA SCHEDA), attaccante che fa sognare l’Ascoli. Nell’ultimo turno di campionato la sua squadra perdeva 2-1 contro il Cosenza, poi c’ha pensato lui con una doppietta a ribaltare la partita. La squadra è il secondo attacco per reti segnate, Scamacca sta facendo sognare la piazza ma la Fiorentina vorrebbe portarlo subito in Serie A. Il giocatore giura fedeltà ad Ascoli, ma il salto in avanti potrebbe stuzzicarlo.