Sassuolo e Fiorentina, nuovo affari in vista: i viola seguono due giocatori e il tecnico De Zerbi

Il Sassuolo, in vista della prossima estate, dovrà fare i conti con diverse potenziali cessioni. Domenico Berardi piace a molti, dal Napoli, al Milan fino alla Fiorentina, che da tempo segue anche Manuel Locatelli (SCHEDA). Infine il tecnico De Zerbi potrebbe essere un altro in partenza, con Roma e Napoli alla finestra, oltre allo stesso club viola in caso di addio di Iachini. A riportarlo è Tuttosport. Ricordiamo che la Fiorentina dai neroverdi ha già preso, nell’ultimo anno, Lirola, Boateng e Duncan.