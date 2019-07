Sassuolo, Boateng e Lirola regolarmente in campo per l’allenamento

Kevin Prince Boateng è praticamente un giocatore della Fiorentina. Ma questa mattina, intanto, nel ritiro del Sassuolo a Vipiteno ha lavorato con la squadra proprio come il compagno Pol Lirola, come testimoniato dalle foto di TMW. Inizialmente sembrava che il ghanese si limitasse all’allenamento in palestra, ma poi è sceso in campo con i compagni. Sia lui che lo spagnolo sono comunque in attesa di cambiare maglia. (Aggiornato alle 12:47)