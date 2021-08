Sassuolo, Berardi ancora fuori dai convocati. Dionisi spiega il motivo

Il motivo ufficiale dell'assenza è una condizione fisica non ancora ottimale

Dopo l'assenza in occasione dell'esordio in campionato contro il Verona, Domenico Berardi non ci sarà nemmeno domani nella gara tra il suo Sassuolo e la Sampdoria. Il motivo, almeno ufficialmente, è quello di una condizione fisica non ancora ottimale: il tecnico Dionisi ha spiegato durante la conferenza stampa della vigilia che l'attaccante classe '94 sta lavorando per recuperare e che spera di averlo a disposizione a partire dalla terza giornata di campionato. Parole legittime, senza dubbio. Così come legittimo, in tempi di chiusura di mercato, è chiedersi se tutta questa prudenza possa avere qualche legame anche con un eventuale futuro trasferimento di Berardi.