Sarri rivuole il suo pupillo, Callejon resta nel mirino della Lazio

L'indiscrezione di mercato, cessione o conferma per l'ex Napoli?

Come riportato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, restano aperte tutte le opzioni relative al futuro di José Maria Callejon. L'esperto esterno spagnolo, dopo la scorsa stagione passata ai margini per motivi prettamente tattici, è partito titolare nel debutto in Coppa Italia contro il Cosenza senza però impressionare particolarmente. Su di lui resta il pressing della Lazio di Maurizio Sarri che lo vorrebbe nel suo parco attaccanti, la dirigenza gigliata riflette.