Sarri e Gattuso: obiettivi in comune. Il punto su Hysaj e Maksimovic

I due difensori andranno in scadenza con il Napoli

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si fa il punto sulla rosa che ha in mente di allestire Maurizio Sarri nella sua nuova avventura nella Capitale. Per quanto riguarda il reparto arretrato, si legge, l’acquisto più vicino è Hysaj , ormai ex Napoli. Il terzino, cercato a lungo anche dalla Fiorentina, è un fedelissimo del tecnico e sa giocare a sinistra pur essendo destro. I due si conoscono dai tempi dell’Empoli e sono sempre più vicini dal riabbracciarsi a Roma.

Per quanto riguarda un altro obiettivo in comune tra Lazio e Fiorentina, rimbalza altisonante il nome di Maksimovic. Il centrale partenopeo andrà in scadenza con il Napoli ed è conteso proprio dai due club sopracitati. L'ex Torino piace molto a Gattuso che starebbe spingendo per il suo arrivo a Firenze. Sarri, invece dopo un iniziale interesse, avrebbe messo il nome in stand-by, si starebbero valutando anche altri nomi per affiancare un centrale ad Acerbi e Luiz Felipe.