Sarri critica Bernardeschi: l’ex viola a fine anno può lasciare la Juve

“Quando un giocatore tocca tre volte il pallone, se potessi andrei via“. Maurizio Sarri ha un modo tutto suo di esprimere la propria visione di calcio e domenica scorsa dopo la vittoria ottenuta contro l’Udinese non ha perso occasione di muovere qualche critica a Federico Bernardeschi, reo secondo il mister toscano di portare troppo la palla. “Spesso gli manca la visione“, ha aggiunto l’ex tecnico di Napoli e Chelsea. All’ex Fiorentina vengono preferiti CR7, Dybala, Higuain e Douglas Costa come titolari nell’attacco bianconero: ecco perché il mancino di Carrara si sta guardando intorno, se non per gennaio, per la prossima estate. Bernardeschi è seguito in Inghilterra, si parla anche del Liverpool come potenziale club interessato: lo riporta calciomercato.com.