Saponara pronto a tornare a Genova… Ma dall’altra parte

Genova nuovamente nel destino di Riccardo Saponara: il quotidiano ligure Il Secolo XIX dà in dirittura di arrivo la cessione, in prestito con diritto di riscatto, del centrocampista romagnolo al Genoa, dopo che lo scorso campionato l’ex Empoli aveva giocato con la maglia blucerchiata. Si tratterebbe, dunque, di un’operazione pressoché identica a quella che, nell’agosto 2018, aveva portato Saponara alla Sampdoria. Nonostante Montella stia pensando di rispolverare il trequartista per la sua Fiorentina, non c’è comunque spazio in rosa per il calciatore.