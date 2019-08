Saponara, partenza col botto al Genoa: protagonista assoluto in amichevole

In occasione dei cento anni, la Reggiana ieri ha sfidato in amichevole il Genoa. La sfida è terminata 2-1 per i rossoblù. Chi ha rubato la scena è stato Riccardo Saponara, un acquisto profondamente utile per velocizzare la manovra rossoblù. Con lui il centrocampo di Andreazzoli sarà a quattro e mezzo perché ricoprirà tre ruoli in settanta metri di campo, quelli delimitati dalle due aree di rigore. Trequartista in fase di possesso palla, mezz’ala e playmaker per imbastire l’azione: quando Radu ha la palla tra le braccia il punto di riferimento da cui ripartire è Saponara. L’ex Fiorentina ha impressionato non solo per la tecnica ma anche per la rapidità dell’inserirsi nello spogliatoio: sembra che giochi da mesi nel Grifo. Lo riporta Pianetagenoa1983.net.