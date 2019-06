Saponara, Eysseric, Cristoforo e tanti giovani: i prestiti rientrano a Firenze. Cosa farne?

Sono 25 i giocatori della Fiorentina sparsi in prestito il Italia e nel mondo. Se escludiamo Zurkowski e Rasmussen, tutti gli altri hanno – chi più chi meno – già un passato viola mentre i nazionali Under 21 polacco e danese hanno terminato la stagione nei club di appartenenza. Sarà un problema per Pradè e Montella analizzarli e soprattutto cederli tutti anche se molti non sembrano rientrare nei piani della nuova Fiorentina. La grafica de La Nazione snocciola tutti i giocatori di proprietà della Fiorentina che dovranno essere girati nuovamente la prossima stagione. Da Saponara ad Eysseric e Cristoforo, ai giovani Sottil e Ranieri.