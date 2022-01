Saponara, ecco i tempi per il rinnovo. Intanto un giovane cambia squadra

Il trequartista trentenne è in scadenza a giugno

Riccardo Saponara è certamente una delle note più liete della stagione della Fiorentina. Il trequartista classe 1991 finora ha messo insieme due reti e due assist in stagione, contribuendo alla causa e rilanciando le proprie aspirazioni di rinnovo con i viola. L'attuale contratto scadrà il prossimo 30 giugno, c'è la volontà di trattare un nuovo accordo e le parti si siederanno al tavolo dopo il mercato invernale.

Finestra nella quale cambierà maglia Christian Dalle Mura. Il difensore classe 2002, mai sceso in campo con la Cremonese, andrà in prestito semestrale al Pordenone, sempre in Serie B. Lo riporta Calciomercato.com.