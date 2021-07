Saponara-Callejon, si muovono due club italiani. L’addio è possibile

Bene in amichevole, ma il mercato continua a rimanere aperto per i due esterni della Fiorentina

Entrambi in scadenza nel 2022, entrambi potrebbero salutare davanti a proposte convincenti: La Nazione si riferisce a Riccardo Saponara e Josè Callejon, per cui si sarebbero mosse il Parma e la Lazio. In entrambi i casi, i giocatori dovrebbero lasciare con una formula definitiva, sia essa cessione o prestito con obbligo di riscatto, dato che il loro contratto con la Fiorentina scadrà tra meno di un anno.