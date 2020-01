Saponara, alla fine andrà al Lecce. Diplomazie al lavoro per cucire lo strappo della scorsa estate

Alla fine Riccardo Saponara lascerà il Genoa per andare al Lecce. La Fiorentina in estate aveva subito pesanti accuse dai salentini di non essere un club corretto. Il motivo? Sembrava che Lorenzo Venuti potesse tornare in giallorosso ma alla fine i viola decisero di tenerlo. Oggi il Ds Meluso vorrebbe prendere Saponara e la sensazione è che alla fine ce la farà. Non adesso però, prima va ricucito lo strappo. Lo scrive Il Corriere dello Sport.