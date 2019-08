Saponara al Genoa, i tifosi blucerchiati non la prendono proprio bene…

In attesa dell’annuncio ufficiale, Riccardo Saponara da due giorni si trova a Genova dove si prepara ad iniziare la sua nuova avventura con il Grifone. Poco fa il centrocampista ancora di proprietà della Fiorentina ha pubblicato una foto su Instagram, social su cui è molto attivo, che lo ritrae nel capoluogo ligure, scatenando sia i commenti di benvenuto dei tifosi rossoblù, ma anche quelli di parte Samp, sua ex squadra. I supporters blucerchiati non hanno preso proprio benissimo la sua scelta di andare a giocare nel Genoa, ma come aveva dichiarato recentemente lo stesso Saponara, c’era da aspettarselo.