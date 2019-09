Andrea Seculin, dopo un lungo corteggiamento da parte della Sampdoria, è vicino a trasferirsi a Genova per fare il secondo portiere. A Marassi l’ex viola troverebbe Manolo Gabbiadini (scheda), a lungo accostato alla Fiorentina ma pronto a rimanere in blucerchiato, come svela Sampdorianews.net: offerte estere declinate, ribadiscono dall’entourage.