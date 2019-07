Sampdoria, idea Llorente. Ma la pista sembra poco percorribile

Un’idea suggestiva, anche se poco praticabile al momento. L’ultima idea di mercato per quanto riguarda la Sampdoria è Fernando Llorente, fresco finalista della Champions League con il Tottenham. Come scrive il Secolo XIX infatti, il centravanti classe ’85 seguito anche dalla Fiorentina è stato proposto ai blucerchiati anche se la pista sembra poco percorribile per due motivi. Ingaggio pesante ed età non più verdissima gli ostacoli alla trattativa.