Sampdoria, Ferrero: “Stiamo cercando un attaccante”. Simeone ancora in lizza?

Il Presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com da Milano, dove si trova per gli ultimi giorni di calciomercato [CLICCA PER LEGGERE TUTTI LE OPERAZIONI DELLA SERIE A].

I blucerchiati tengono d’occhio anche Giovanni Simeone della Fiorentina.

Le parole di Ferrero:

Stiamo prendendo un altro esterno e la punta. Ben Arfa e Kamano sono profili spendibili per l’attacco? No, non lo sono. Prenderete un difensore? No, non abbiamo bisogno di nulla. Ci sono Chabot, Colley e Ferrari oltre a Murillo. Se volete ci metto anche il fornaio di casa mia…