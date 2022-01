Salah come Vlahovic: è in scadenza nel 2023. E dice: “I Reds sanno cosa voglio”

L'egiziano ha iniziato la trattativa per il rinnovo di contratto con il Liverpool, ad oggi però in salita

L'ex attaccante della Fiorentina Mohamed Salah sta trattando con il Liverpool il rinnovo del suo contratto. L'accordo in essere, infatti, scadrà nel giugno del prossimo anno e le parti stanno lavorando per poter continuare insieme. Ma in un'intervista a GQ, l'egiziano dice: "Voglio restare, ma non dipende solo da me. A questo punto il mio futuro è nelle mani del Liverpool. I Reds sanno cosa voglio e che non sto chiedendo cose pazze. Aspetto che mi accontentino: dimostrerebbero di apprezzare quello che ho fatto per il club in questi cinque anni".