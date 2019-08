Agresti: “Concorrenza forte per Ribery, De Paul talento da verificare ad alti livelli”. Su Sottil…

Il direttore di Calciomercato.com, Stefano Agresti, ha parlato a Radio Sportiva delle possibili piste di mercato di casa Fiorentina: “Ribery e De Paul? Sono due trattative vere ma entrambe complicate. De Paul ha una valutazione alta, ha grande talento ma va verificata ad un livello più alto dell’Udinese. Il problema di Ribery, al di là della richiesta d’ingaggio importante, è che la concorrenza è forte. Ci sono altri club europei su di lui, non è facile convincere. La Fiorentina aveva pensato anche a Suso ma la sensazione è che lo spagnolo possa restare al Milan fino al termine della stagione. Balotelli, invece, è un nome che i viola non hanno mai presto veramente in considerazione”.

Su Biraghi all’Inter: “E’ un giocatore che interessa all’Inter ma non è facile arrivarci perché lo scambio con Dalbert non è stato preso in considerazione dalla Fiorentina”. Sui giovani che potranno stupire nella prossima Serie A: “Seguiamo Sottil, in questo pre campionato mi ha dato l’idea che possa ripetere l’exploit di Chiesa, anche se sono giocatori diversi”

