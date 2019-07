Rongier: ecco la valutazione del Nantes. Boateng…

La Fiorentina cerca anche un regista di centrocampo. Come scrive La Nazione, resta sempre in piedi la possibilità di arrivare a Valentin Rongier (SCHEDA), classe 1994 che con la maglia del Nantes si è messo in mostra fino a meritarsi il soprannome di ‘metronomo’, segno evidente della capacità di dettare i tempi. Valutazione importante, intorno ai 18 milioni.

Capitolo Boateng: il giocatore del Sassuolo ha preso tempo. La tentazione Bundesliga per l’ex milanista resta forte, anche il richiamo dell’Italia e la Fiorentina è una destinazione gradita.