Roma, rimpianti per le formule di acquisto degli ex viola Veretout e Mancini

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, gli effetti dell’emergenza Coronavirus saranno rilevanti anche per il sistema calcio, andando ad intaccare pesantemente il costo dei cartellini nel calciomercato. La Roma, che aveva deciso di chiudere molte operazioni con la formula del prestito con obbligo di riscatto, si troverà in difficoltà. Nei casi di Veretout, Mancini e Carles Perez le condizioni per il riscatto obbligatorio sono già state raggiunte, verrà sborsata quindi una cifra di molto superiore all’attuale valutazione economica dei tre.