Roma, obiettivo liquidità. Florenzi sarà venduto, fissata la cifra

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Roma vuole vendere alcuni giocatori per disporre di liquidità e reinvestire sul mercato. Fra i giocatori in uscita ci sono: Schick (valutato 25 milioni), Florenzi (12-15) e Karsdorp (8-10). Inoltre ci sarebbe un risparmio di 13-14 milioni di ingaggi. Florenzi difficilmente resterà a Valencia (LEGGI LE CRITICHE DEI TIFOSI), ma ha tanti estimatori. Ricordiamo che la Fiorentina già a gennaio aveva fatto un tentativo per prendere il giocatore.