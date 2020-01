Ibanez in, Juan Jesus out. Questo, in sintesi, quanto riportato da Sky Sport in merito al mercato della Roma, che sta perfezionando l’acquisto dall’Atalanta del difensore brasiliano, autore fin qui di qualche scampolo di partita in nerazzurro. Di conseguenza, ai saluti Juan Jesus (SCHEDA), che nella prossima settimana dovrà trovare un’altra sistemazione. La Fiorentina sembra la strada meglio percorribile.