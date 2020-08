Rivoluzione in mediana: via Ghezzal, Benassi in bilico. Attenzione a B. Valero e Bonaventura, torna Petriccione?

Il centrocampo della Fiorentina potrebbe essere rivoluzionato in estate. Come scrive La Nazione, Ghezzal non sarà riscattato e il futuro di Benassi è in bilico. Facile dunque pensare che almeno una (se non due) mezzali serviranno come il pane nel progetto tecnico di Iachini. I nomi che sono stati fatti sono quelli di Borja Valero (che andrà in scadenza con l’Inter), Bonaventura (tentato però dal Torino, anche se il Milan potrebbe proporgli un allungamento di contratto) e di Petriccione, che alla sua prima stagione in A è stata una delle sorprese del Lecce (per lui sarebbe un ritorno, essendo cresciuto per tre anni nelle giovanili viola).

Gli esterni

Qui dovrebbe cambiare poco: Lirola è un investimento da rivalutare mentre sono già iniziate le manovre per un nuovo prestito di Dalbert con l’Inter. Destinato a restare anche Venuti (che è stato un jolly utilissimo in stagione) mentre Terzic sarà ceduto.