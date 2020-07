Rivoluzione in casa Chelsea: anche l’ex viola Alonso sempre più lontano da Londra

Nonostante il quarto posto – ancora da difendere – in Premier League, la dirigenza del Chelsea pensa ad una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. Pochi i calciatori certi di restare tra i blues, sicuramente sul piede di partenza c’è anche l’ex Fiorentina Marcos Alonso. Se nei mesi scorsi per lui aveva mostrato segnali di interesse il Cholo Simeone per il suo Atletico Madrid, adesso per l’esterno mancino spagnolo si parla soprattutto in chiave Inter e Newcastle. I nerazzurri, infatti, dopo Hakimi vogliono rinforzare anche l’out di sinistra e pensano appunto ad Alonso o all’ex Roma Emerson Palmieri.