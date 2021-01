Riprende quota la pista Malcuit, il Napoli abbassa le pretese

Come spesso accade la trattativa per il passaggio di Kevin Malcuit (La scheda) alla Fiorentina si era arenata completamente. Tuttavia nel calciomercato mai dire mai. Secondo quanto riportato da La Nazione, nelle ultime ore il Napoli ha deciso di richiamare la Fiorentina per riprendere il discorso relativo al futuro dell’esterno destro. Un’apertura totale che probabilmente ne alleggerirà anche le pretese economiche. Ci sarebbero ancora dei dettagli da limare, ma la trattativa è impostata sul prestito fino a giugno con diritto riscatto. Pradè ha in mano il destino del giocatore e sta valutando se affondare o meno il colpo.

Bonaventura e Kouamé, il commento a caldo dei due giocatori viola nel dopo partita