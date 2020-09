Ricci, l’Empoli rifiuta la proposta della Fiorentina: distanza fra domanda e offerta

L’Empoli ha rifiutato un’offerta della Fiorentina per Samuele Ricci (SCHEDA). Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, i viola avrebbero avanzato una proposta da undici milioni per assicurarsi il giocatori. Il club azzurro però ne chiede almeno quindici per vendere il suo gioiello. Resta dunque domanda fra offerta e richiesta.

