Ribery tentato dal rinnovo: tre i paletti per restare a Firenze

Il punto sulla permanenza di Franck Ribery in viola: l'ipotesi rinnovo non è tramontata, ma occorrono alcuni passaggi chiave

La Nazione si concentra sul futuro di Franck Ribery alla Fiorentina. La certezza è che FR7 si diverte ancora quando gioca, a 38 anni non vuole lasciare il calcio a fine stagione. Il suo futuro è in campo, che sia a Firenze o meno. Il quotidiano ritorna sulla possibilità che possa prolungare il contratto di un altro anno. A condizioni economiche diverse e dopo un incontro articolato con il club che chiarisca alcuni aspetti. Uno in particolare riguarda il suo ruolo tecnico. L'ex Bayern vorrebbe essere coinvolto nel costruire un percorso di crescita per il club viola. Un bagaglio di indicazioni, suggerimenti e consigli al quale la Fiorentina non ha fino ad ora attinto. Impegnata a dover gestire una complicata situazione sul campo. La nostalgia della famiglia, tornata a Monaco, e la richiesta di chiarezza sugli obiettivi completano il quadro. Alle buone intenzioni occorre che siano corrisposti risultati calcistici minimi. Inoltre c'è l'aspetto del nuovo allenatore con la gestione del fuoriclasse transalpino: un oggetto di lusso che valorizzi l’intero team. L'ultimo dettaglio, è di natura economica: Ribery non potrà certamente pretendere 4 milioni netti a stagione, ma resta un calciatore che da solo ha vinto molti più trofei della Fiorentina. Su queste basi Commisso dovrà essere trovare un punto di contatto.