Ribery sta meglio: a Lecce dovrebbe giocare titolare

Non c’è un attimo di respiro. Domani sarà già tempo di Lecce-Fiorentina. Franck Ribery dovrebbe giocare titolare contro i pugliesi. Il francese è stato sostituito all’intervallo contro il Verona, ma qualche ora di riposo in più per presentarsi ieri al centro sportivo dove si è allenato regolarmente e ha svolto il tampone. Sarà valutato di nuovo oggi, ma l’ottimismo sul pieno recupero è diffuso. Domani si confronterà con Iachini per decidere sul suo impiego. Lo scrive il Corriere Fiorentino.