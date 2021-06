Ribery, con il “vuoto di potere” in panchina aumentano le chance di riconferma

Con Gattuso non ci sarebbero state chance di restare, adesso Ribery può sperare in una riconferma alla Fiorentina

La crisi della panchina viola può riavvicinare Franck Ribery alla Fiorentina. Se l'allenatore fosse stato Gattuso, i margini per vedere il francese ancora a Firenze sarebbero praticamente vicini allo zero, mentre adesso - scrive il Corriere Fiorentino - la sua esperienza potrebbe rivelarsi una grande opportunità per restare almeno un altro anno in viola.