Rebus terzino sinistro del futuro: Dalbert non ha entusiasmato, intanto Biraghi…

Diciamolo pure senza grandi giri di parole: da quando Marcos Alonso ha salutato la Fiorentina per approdare al Chelsea, nell’ormai lontana estate del 2016, i viola hanno avuto il problema del terzino sinistro. Prima Maxi Olivera e Milic si sono rivelati non all’altezza del calcio italiano, poi Cristiano Biraghi non ha mai del tutto convinto, nonostante le prestazioni in maglia gigliata gli siano valse la chiamata di Roberto Mancini in Nazionale, ma anche le attenzioni dell’Inter. La scorsa estate ecco allora lo scambio tra Fiorentina e nerazzurri, con Dalbert approdato in riva all’Arno in prestito secco (per il mancino lombardo esiste, invece, un diritto di riscatto fissato a 12 milioni). Sul brasiliano il club viola sta riflettendo e sicuramente Pradè e Barone dovranno ridiscutere a breve di tutta la situazione con Marotta ed Ausilio. Stasera Biraghi ha pure segnato nel match tra Inter e Spal e la sua intenzione è quella di restare a Milano. Bisogna vedere se i due club troveranno un accordo e quale sarà anche e soprattutto la volontà della Fiorentina. Che, in ogni modo, dovrà pensare ad un vero proprietario della sua fascia sinistra.