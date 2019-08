Rebus centravanti in casa viola. Intanto Llorente riceve due nuove offerte e Balotelli…

La Fiorentina è in fase di riflessione per quanto riguarda il capitolo-centravanti, tra un Boateng falso nueve, Vlahovic in rampa di lancio ed il Cholito Simeone in attesa di una proposta concreta che lo porti a lasciare Firenze. Intanto anche due nomi accostati alla Viola nelle scorse settimane stanno riflettendo riguardo al proprio futuro: da una parte Fernando Llorente, che può contare diverse proposte professionali, alle quali si sono aggiunte quelle di Napoli e soprattutto Manchester United; dall’altra Mario Balotelli, raggiunto da un’offerta intrigante proveniente dal Brasile. L’ex Inter e Milan, infatti, piace e non poco al Flamengo, che ha messo sul piatto due anni e mezzo di contratto. Lo riporta Sky Sport.

