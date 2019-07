Rebic, per l’Inter è la terza scelta. Ma la Fiorentina continua ad aspettare…

L’Inter lavora sodo sul fronte Lukaku, resta in attesa della Roma per Dzeko, ma intanto tiene in caldo Ante Rebic come piano di riserva. Un’alternativa, ma anche un nome intrigante per il quale l’Eintracht Francoforte chiede però ben 40 milioni di euro. Nell’ultima stagione l’ex attaccante della Fiorentina ha realizzato dieci gol e sei assist in 38 presenze, confermandosi ad alti livelli in Bundesliga e continuando ad attirare le big del calcio europeo. I viola, in caso di cessione di Rebic, incasserebbero la metà della cifra in virtù della percentuale sulla futura vendita. Lo riporta Tuttosport.