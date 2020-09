Rebic, la Fiorentina si sfrega le mani: accordo Eintracht-Milan ad un passo

Da tempo il Milan ha trovato un accordo con Rebic per l’ingaggio delle prossime stagioni: ora, si legge sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, siamo ai dettagli per perfezionare l’operazione con l’Eintracht Francoforte. Al momento non trapelano cifre sicure, ma la certezza è che l’affare sia in dirittura d’arrivo. Nell’arco di un paio di giorni, forse anche meno. Con la Fiorentina spettatrice interessata, dal momento che l’Eintracht dovrà versare ai viola metà dell’incasso per il croato in virtù di un vecchio accordo.

